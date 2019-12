Politi massivt til stede: Mand i kritisk tilstand efter knivstik

Tirsdag formiddag er politiet til stede ved et bosted på Carl Nielsens Allé på Østerbro i København.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohden over for Ekstra Bladet.

- Vi er rykket ud til en anmeldelse om uorden ved et bosted. Her finder vi en mand, som er kommet til skade, formentlig på grund af knivstik. Vi er massivt til stede for at foretage afhøringer og efterforske sagen yderligere. Vi er ved at danne os et overblik, men har ikke spærret noget af.

Manden er blevet bragt til hospitalet, oplyser vagtchefen videre.

- Han er i kritisk tilstand, kan jeg sige. Vi ved ikke, om det er selvforskyldt eller ej, men vi arbejder med flere teorier, fastslår Kristian Rohden.

Opdateres ...