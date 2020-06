Politi massivt til stede: Masseslagsmål i boligområde

Politiet er til stede for at sørge for, at ingen kommer til skade

Et større slagsmål på Motalavej i Korsør har sat politiet i sving.

Politiet er kørt til vejen med flere patrujlevogne og er massivt til stede.

- Vi får en anmeldelse klokken 19 og uorden og et større slagsmål, siger Ole Hald, vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi kører der ud med et passende antal patruljevogne. Vi er fremme og har været til stede i noget tid, fortsætter vagthavende.

Korsør Kl. 1900 indløb anmeldelse om uro og uorden på Motalavej. Flere patruljer sendt til stedet, hvor roen en genoprettet. Pt. ingen anholdte eller tilskadekomne. Patruljer vil være til stede og sikre ro og orden. Politiet kan for nuværende ikke bidrage med yderligere #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) June 17, 2020

Han fortæller, at der er ingen anholdte og ingen tilskadekomne. Men politiet bliver hængende noget tid endnu for at sikre, at der faktisk ikke er nogen, der kommer til skade.

Sent mandag var der også uorden på Motalavej. Der endte et masseslagsmål ud med, at en 17-årig blev stukket ned.

- Det er et sted, der er fokus på, og derfor reagerer vi med det samme, siger vagtchefen.