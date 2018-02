Politi massivt til stede på asylcenter: Teenagepige forsvundet

Nordjyllands Politi vurderer, at der muligvis kan være sket en forbrydelse

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Nordjyllands Politi er i øjeblikket massivt til stede på asylcenter beliggende Knivholdtvej i Frederikshavn i anledning af, at en 18 årig kvinde er forsvundet. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, om der ligger en forbrydelse bag.

Nordjyllands Politi har for nuværende ikke flere oplysninger til sagen.

Nordjyllands Politi til stede på Asylcenter Frederikshavn https://t.co/Rr35hki6IY — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) February 27, 2018

Presseansvarlig for Asylcenter Vesthimmerland Lars Vestergaard fortæller til Ekstra Bladet, at det lige nu også for ham er uklart, hvad der foregår. Han er ikke selv til stede på det pågældende center.

Men Vestergaard fortæller senere tirsdag aften, at ledelsen på centret mandag klokken 16 kontaktede politiet, fordi man var bekymret for den 18-årige.

- Da det viser sig, at ledelsen og politiet i fællesskab efterfølgende ikke kan finde pigen, iværksætter politiet fra tirsdag eftermiddag en eftersøgning, siger Lars Vestergaard til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har politiet i flere timer og med hjælp fra sporhunde ledt efter den forsvundne pige. Politiet har valgt at stoppe eftersøgningen for aftenen. Eftersøgningen skal efter planen muligvis fortsætte onsdag.

Asylcentret har tavshedspligt i personsager, og derfor kan Lars Vestergaard ikek fortælle, hvad bekymringen for den 18-årige bunder i. Heller ikke, om det er den 18-årige selv, som har givet udtryk for noget, som har gjort personalet uroligt.

Den 18-årige bor med flere familiemedlemmer på asylcentret. Lars Vestergaard fortæller, at det ikke er usædvanligt, at asylanter pludselig forsvinder eller rejser væk.

- Men det er ikke normalt, at enkelte familiemedlemmer forsvinder uden varsel, og det er formentlig også det, der har gjort politiet bekymret, siger han.

Personalet har været til stede på centret indtil sent tirsdag aften for at hjælpe politiet i det omfang, politiet skønnede nødvendigt.

Eftersøgningen efter den 18-årige pige har været i gang siden klokken 17 tirsdag.

TV2 Nord skriver, at det kun er et par uger siden, at Nordjyllands Politi var ude med en efterlysning af en 16-årig pige, der forsvandt fra asylcentret. Hun er ifølge TV2 Nords oplysninger endnu ikke blevet fundet.

Den oplysning bekræftes af Lars Vestergaard.

- Det er helt korrekt, siger han til Ekstra Bladet.

Asylcenter Frederikshavn er et almindeligt opholdscenter med blandede beboere, skriver asylcentret på sin hjemmeside. Det vil sige, at der både bor enlige mænd og kvinder samt par og familier på centeret.

I alt er der plads til 412 beboere, der enten bor i eksisterende bygninger eller pavilloner, der er opstillet til formålet. Bygningerne har tidligere været brugt til blandt andet sportscollage og kursuscenter, men blev omdannet til asylcenter i februar 2012.

Børnene på Asylcenter Frederikshavn bliver passet af deres egne forældre, indtil de fylder tre år. Derefter går de i kommunal børnehave eller på Nordstjerneskolen, mens de voksne går på en speciel asylskole, der ligger lige ved siden af centeret.

På asylcenter Frederikshavn er der ansat otte pædagogiske medarbejdere, en afdelingsleder, tre servicemedarbejdere og to sygeplejersker.

Opdateres...

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)