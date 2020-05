Politi massivt til stede: Seks personer anholdt

Torsdag aften er politiets aktionsstyrke massivt til stede i krydset mellem Hvidovrevej og Arnold Nielsens Boulevard i Hvidovre.

Det oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

Ifølge Vestegnens Politi skyldes det en anmeldelse om knivstikkeri.

'Vi var talstærkt tilstede på Hvidovrevej nær Arnold Nielsens Boulevard her til aften efter en anmeldelse om knivstik. Det viste sig, at en 22-årig mand er ramt overfladisk af et stik og er udskrevet fra hospital igen', skriver politiet på Twitter.

Ikke banderelateret

Seks personer er anholdt.

'(...) og deres andele i episoden skal nu afdækkes', tilføjer politiet.

Der er ifølge politiet på nuværende tidspunkt ingen indikationer på, at episoden er banderelateret.

Det er fortsat uvist, hvad politiet laver i Hvidovre. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge TV 2 Lorry er et stort område afspærret, efter at der har været et stort slagsmål mellem flere personer.

Billeder fra stedet viser, en ambulance og en lægebil, ligesom at mindst en person er blevet anholdt og ført væk i en dna-dragt.

Afværgede drabsforsøg

Politiaktionen kommer, præcis et døgn efter at politiets aktionsstyrke slog til i en stor, koordineret aktion i Hvidovre onsdag aften.

Der er dog heller ingen indikationer på, at de to aktioner er relateret, skriver politiet på Twitter.

I onsdagens aktion blev ni bandemedlemmer fra Loyal to Familia anholdt. Torsdag aften er de alle blevet fængslet i fire uger, sigtet for drabsforsøg.

De to første drabsforsøg hhv. 3. april og 25. maj er ikke blevet omtalt i pressen. Det seneste forsøg fandt sted i aftes, men blev afværget af politiet oplyses det i pressemeddelelse. Det var i den forbindelse, at de første mistænkte blev anholdt.

