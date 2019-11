Politi massivt til stede ved station

Et muligt stenkast har fået politiet i København til at rykke talstærkt ud til Svanemøllen Station

Københavns Politi er torsdag eftermiddag massivt til stede ved Svanemøllen Station efter en anmeldelse om muligt stenkast.

Det oplyser vagtchef Henrik Brix til Ekstra Bladet.

- Klokken 15.59 får vi en anmeldelse om, at et tog er blevet ramt af en sten ved Svanemøllen Station. Vi er massivt til stede og undersøger forholdet, fortæller vagtchefen.

Det er endnu for tidligt at sige, om der er nogen, der har kastet stenen, eller om der er tale om et stenslag fra et andet tog.

Ingen personer er kommet til skade. Vagtchefen kan klokken 16.30 endnu ikke oplyse, hvorvidt toget har taget skade af stenen.

Påvirker togtrafikken

Som følge af politiets arbejde kører der ikke S-tog på Linie A, C og E mellem Svanemøllen Station og Hellerup Station samt på Linje F mellem Hellerup Station og Ryparken station. Det oplyser DSB.

Opdateres ...