Sent søndag aften melder Vestegnens Politi, at de er massivt til stede i Ishøj ved København. Det sker efter en anmeldelse om et muligt skyderi i området. Der er indtil videre ingen meldinger om ramte.

Det meddeler Vestegnens Politi på Twitter.

Det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer.

Opdateres...