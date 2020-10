Politi massivt til stede

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet er talstærkt til stede i et villakvarter i Brøndby, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet.

I området er der politi med hunde, ligesom der er efterforskere og kriminalteknikere tilstede.

Et område er ligeledes afspærret.

- Der er tale om et knivstikkeri, hvor en 38-årig mand er ramt flere gange, oplyser Københavns Vestegns Politi til Ekstra Bladet.

Vestegnes Politi skriver samtidig på Twitter, at den 38-årige er uden for livsfare, og at intet tyder på at der er tale om banderelationer.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle mere.

Ligeledes fortæller en beboer, at politiet har spærret en villavej af i begge ender, og at politihunde snuser rundt i forskellige forhaver.

Desuden beretter beboeren, at en ambulance er kørt fra stedet for kort tid siden.

Politi undersøger flere haver efter spor med hunde. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen ...