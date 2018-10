Politi med gennembrud i drabssag: Vi ved, hvad der er sket

En 42-årig rumænsk mand blev lørdag morgen fundet død på fortovet på Sophus Thomsensgade i Hirtshals under mistænkelige omstændigheder.

Lørdag eftermiddag kunne myndighederne så afsløre, at man har valgt at sigte to for drab i forbindelse med en mistænkelig død i i de nordjyske by.

Samtidigt fortalte Norjyllands Politi. at fire mænd, der lørdag morgen blev anholdt og sigtet for drab, blev løsladt igen i løbet af lørdag aften.

Kender omstændigheder

Politiet oplyste også, at der var indikationer på, at de fire personer havde været sammen med den afdøde mand fredag. Senere på lørdagen kunne politiet så meddele, at yderligere to mænd var anholdt i sagen.

De fremstilles nu i grundlovsforhør ved retten i Hjørring klokken 13. Og ifølge vagtchef ved Nordjyllans Politi har politiet fået klarlagt, hvad der skete under det mulige drab.

- Vi kender omstændighederne, men det har vi ikke meldt ud endnu, fordi der er grundlovsforhør her klokken 13. Det må anklageren udtale sig om efterfølgende, siger Poul Fastergaard til Ekstra Bladet.

- Vi ved, hvad der skete, slår han fast.

Forbipasserende fandt lig

Da politiet nåede frem, kunne betjentene blandt andet konstatere, at den afdøde mand havde nogle skader i ansigtet, som ikke stammede fra et fald.

Efter nogle timers efterforskning anholdt politiet fire mænd på en nærliggende adresse klokken cirka 09.30.

Politiet oplyste, at der var indikationer på, at de havde været sammen med den afdøde mand fredag.

Lørdag eftermiddag kunne politiet meddele, at yderligere to mænd var anholdt i sagen.

Omstændighederne omkring anholdelserne af de to ønsker politiet ikke meddele.

Det var en tilfældigt forbipasserende, som fandt den livløse mand på fortovet klokken 05.31. En ambulance blev tilkaldt, og en læge erklærede efterfølgende manden for død.

Den afdøde rumænske mand boede og arbejdede i Danmark.

Se også: To mænd sigtet for drab: Død mand fundet i Hirtshals