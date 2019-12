Politi melder ud om et-årig piges død

Natten til fredag døde en et-årig pige på Skejby Sygehus.

Det skete, efter at hun havde været i gæstedagpleje hos en dagplejer i Herning. Mandag kunne Midt- og Vestjyllands Politi så oplyse, at de efterforskede sagen som mistænkelig.

Tirsdag melder politikredsen dog ifølge TV Midtvest ud, at der ikke er foregået noget kriminelt.

- Det er vigtigt at slå fast, at der ikke er nogen sigtede i sagen, og at det slet ikke er sikkert, at der er sket noget strafbart, lyder det fra Tue Nissen, som leder Personfarlig Kriminalitet ved Central Efterforskning.

Tue Nissen fortæller videre, at man fortsat afventer obduktionsrapporten for at komme dødsårsagen nærmere.

Herning Kommune beklagede i weekenden det tragiske dødsfald.

- Det er en dybt ulykkelig og tragisk sag. Vi har brugt dagen i dag (fredag, red.) på at få vendt hver en sten for at få afklaret, hvad der er sket i den tid, hvor barnet har været i vores varetægt, sagde Jørn Thomsen, der er dagplejens øverste leder, til Herning Folkeblad.