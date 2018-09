Politi mødt med sten og kanonslag på Christiania: Vi holder fødselsdag

To betjente er kommet til skade efter et sammenstød med maskerede mænd på Christiania tidligere på dagen

Politibetjente blev i eftermiddags mødt af 30-40 maskerede mænd, der kastede med sten, flasker og kanonslag mod politiet i Pusher Street på Christiania.

- Vi har to kolleger, der er blevet ramt af stenene og blevet behandlet på skadestuen, men ellers er de OK, siger Lars Karlsen, vicepolitiinspektør og leder af operativ specialafdeling, der står for at patruljere Christiania.

Den voldelige fremfærd mod politiet fik dem til at trække sig tilbage, og de udførte i stedet kontrol af mulige hashkøbere i Bådsmandsstræde, der grænser op til Christiania. Men også her blev politiet angrebet, fortæller Lars Karlsen.

- Vi har ikke optrådt offensivt derude i dag, og det er afstumpet og fuldstændig uacceptabelt, at man tyer til vold mod politiet eller nogen andre for den sags skyld.

Politiet var udover aktionen til middag og i Bådsmandsstræde også på patrulje i formiddags, oplyser Lars Karlsen.

Fødselsdag

26. september er Christianias fødselsdag, og hos en af beboerne på Christiania vækker det harme, at politiet dukker op netop i dag.

- De kommer 15-20 betjente ind ad Bådsmandsstræde, og folk begynder at råbe og skrige 'I kommer sgu da ikke på en fødselsdag', og kort efter kommer en hob af folk, som kaster med sten og farer frem mod politiet, siger Erik Louring, der bor på Christiania og er voldsomt fortørnet over, at politiet vælger at vise sig på Christianias fødselsdag.

- Politiet har ikke siden 1981 vist sig på vores fødselsdag, og det bliver sindssygt voldeligt, hvis de kommer tilbage i dag. Det finder ingen sig i, siger han.

Havde orienteret

Ifølge vicepolitiinspektøren var Christiania dog informeret om, at der ville være patruljer også i dag.

- Vi var udmærket klar over, at de i dag har fødselsdag, så vi havde selvfølgelig afstemt vores indsats i forhold til det, og vi havde orienteret det gode Christiania om, at vi også ville være der i dag.

- Det gode Christiania er i øvrigt er rystede over de overfald, der har været mod politiet. Det gode Christiania er også trætte af den voldsparathed, der findes i 'gaden' (Pusher Street, red.), siger Lars Karlsen.

Der er endnu ingen anholdte i sagen om stenkast.