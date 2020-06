Politi: Mor lå død i årevis - datter hævede pensionen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Nordsjællands Politi modtog i onsdags en henvendelse fra Gentofte Kommune, som savnede en ældre kvinde.

Hun blev dagen efter fundet død, da betjente aflagde hendes lejlighed et besøg.

Det bekræfter leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet Jakob Rahbek over for Ekstra Bladet. Hans afdeling rykker blandt andet ud, når der er tale om mistænkelige ligfund.

Det følgende ligsyn viste, at der ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet i traditionel forstand. Kvinden, som var over 90 år, var død af naturlige årsager. Det opsigtsvækkende var dog, at hun har været det længe:

- Der er tale om år, siger Jakob Rahbek.

Ifølge Ekstra Bladets indtraf dødsfaldet for to-tre år siden.

Datter sigtet

Det havde kvindens nærmeste pårørende bare ikke informeret myndighederne om. Og ingenting tydede umiddelbart på, at hun lå død i sin lejlighed, da hendes pension er blevet hævet igennem årene.

Den er kvindens voksne datter, som er mellem 50 og 60 år gammel, nu sigtet for at have levet af.

- Hun er sigtet for bedrageri, fortæller Jakob Rahbek, som betegner hele sagen som tragisk.

Datter og mor var registreret på samme adresse, men datteren har efter alt at dømme ikke boet i hjemmet efter moderens bortgang.

Det vurderer de fremmødte repræsentanter fra politiet slet ikke har været muligt, da hjemmet udover at der lå et lig i øvrigt heller ikke indbød til beboelse.

Ikke usømmelig omgang med lig

Den afdøde har ifølge Ekstra Bladets oplysninger levet som eneboer i mange år, efter at hendes mand døde. Datteren er ikke sigtet for usømmelig omgang med lig, da det ikke formodes, at hun eksempelvis har skændet det eller lignende. Hun har ifølge politiet ’blot’ undladt at indberette dødsfaldet, ligesom hun altså angiveligt har brugt sin mors penge.

Det er en sag, der efterforskes af politiet med henblik på, om der eventuelt skal rejses tiltale for svig med sociale midler.

Datteren har været tilbageholdt af politiet i under 24 timer, men er løsladt igen.

At naboer i etageejendommen, hvor kvinden boede, ikke har fattet mistanke om, at hun lå død i hjemmet, kan Jakob Rahbek ikke give noget entydigt svar på.

Ekstra Bladet afventer Gentofte Kommunes bemærkninger til sagen.