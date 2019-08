Politi og ambulance ved Christiania

Har afspærret et område omkring fristaden

Politiet er rykket ud til Christiania i København tirsdag aften kort før klokken 23, hvor de har spærret et område af omkring hovedindgangen. Også en ambulance var til stede og kørte derfra.

Det er dog uvist, hvad der præcist er sket.

- Vi har fået en anmeldelse om et muligt kriminelt forhold. Det er vi ved at undersøge, og vi har for nuværende ikke yderligere kommentarer, siger den centrale vagtleder i Københavns Politi Lars Westerweel.

Han ønsker ikke at sige nærmere om, hvorfor der var en ambulance på stedet og siger, at han ikke kan komme med yderligere kommentarer den næste times tid.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er der en afspærring ved hovedindgangen og en 'alvorlig stemning'.

- Der var i hvert fald ingen, der fik lov at komme igennem, siger han.

Omkring 23.15 fortæller han, at der fortsat er afspærringer og hundepatruljer inde på Christiania.