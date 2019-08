Politi og ambulancer rykket ud til universitet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To ambulancer, en akutlægebil, politiet og redningskøretøjer blev torsdag formiddag sendt til DTU i Lyngby i forbindelse med en arbejdsulykke.

Det oplyser Region Hovedstaden og Beredskab Øst på Twitter.

Nordsjællands Politi oplyser ifølge Ritzau, at to personer er kommet til skade i forbindelse med, at en gasbetonvæg er væltet ned over dem.

De er begge to blevet kørt til hospitalet med kvæstelser, oplyser politiet.

Ifølge vagtchefen var væggen tre-fire meter høj.

Foto: Kenneth Meyer

Arbejdstilsynet på stedet

Ekstra Bladets mand på stedet oplyser, at ulykken tilsyneladende er sket i forbindelse med noget nedrivning, hvor de to personer er blevet ramt af væggen. Arbejdstilsynet er nu ankommet til stedet for at undersøge de nærmere omstændigheder.

Nicolai Østergaard, der er indsatsleder ved Beredskab Øst, fortæller til Ekstra Bladet, at brandvæsnet var på stedet for at assistere ambulancepersonalet med at hjælpe de to personer og få dem ind i ambulancerne.

- Vi har assisteret regionen med at håndtere patienterne og standse ulykken. Da det sandsynligvis er en arbejdsulykke, er det politiet, der har overtaget sagen, siger han.

Foto: Kenneth Meyer

Han fortæller, at de to personer ikke var klemt fast efter sammenstyrtningen. Både brandvæsnet og regionen har forladt stedet igen.