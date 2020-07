Politi og redning til stede: Frygter drukneulykke

Politi og redningsmandskab er tirsdag eftermiddag til stede ved vandet ved Hornbæk i Nordsjælland i forbindelse med en mulig drukneulykke.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke mere at sige om det lige nu, men det er rigtigt, at vi er til stede deroppe, siger vagtchef Camilla Priegel til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at anmeldelsen går på en mulig drukneulykke, men at politiet stadig er ved at skabe et overblik over situationen.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en redningshelikopter er landet på stedet, og at en person tilsyneladende er bragt om bord.

Ekstra Bladet følger sagen ...