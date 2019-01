Politi om blodtapper-sag: Sådan skete anholdelsen af moderen

Politifolk vidnede om, hvordan de overvågede kvindes lejlighed - hun er tiltalt for at have tappet blod fra sin lille søn

Sagen mod en 36-årig kvinde, der er tiltalt for at have tappet blod fra sin lille søn i en årrække, fortsætter i dag ved Retten i Herning.

Her har to politiassistenter vidnet. De var begge med til anholdelsen af den 36-årige kvinde. De forklarede, at anholdelsen skete forud for en større efterforskning med blandt andet videoovervågning af den 36-årige kvindes lejlighed.

Tapningen

I nabolejligheden til den 36-årige mor sad to PET-agenter, flere politifolk og personer fra kommunen. De fulgte med på en skærm, som viste overvågningen fra kvindens lejlighed.

På skærmen så man moderen og sønnen i soveværelset. Sønnen lå i sengen med sin iPad og snakkede lidt med sin mor. Han trak blusen op og så ud til at være vant til det, der skulle ske.

Rutineret lagde moderen sprøjterne klar. En efter en tappede hun syv 20 milliliters sprøjter blod ud fra sin søns CVK i brystet. Sønnen lå stadig bare og kiggede lidt på iPaden og fortalte sin mor om, hvad han så. Stemningen virkede hyggelig.

- Et af kriterierne for vi skulle skride til anholdelse var, at moderen havde udført handlingen (tapningen) fuldt ud, og at vi skulle anholde hende, før hun skyllede det ud i toilettet, forklarede betjentene i retten.

- Jeg stillede spørgsmål til, hvorfor vi skulle lade moderen tappe igen, men det var der givet grønt lys til fra lægerne, sagde den ene af politifolkene.

Skærmen går ud

I lejligheden hos politifolkene gik skærmen pludselig ud, mens tapningen var i gang. De får hurtigt gang i skærmen igen, men en af sagsbehandlerne kiggede på sit ur og blev usikker på, om der nu var en forsinkelse på skærmen, eller om videoen kørte live.

- Derfor besluttede vi, at vi nu skulle skride til anholdelse, sagde en af betjentene i retten.

Forsigtigt bevægede de to politifolk sig over mod lejligheden, men da den ene lydløst stak nøglen i døren, begyndte den 36-årige kvindes hund at gø. Hun stoppede tapningen, rejste sig op og gik hen til vinduet.

- Jeg får hurtigt at vide, at de nu kan se, at videoen kørte live, og vi skulle trække os tilbage. Vi pressede os op ad muren, så hun ikke kunne se os, sagde den ene betjent under afhøringen.

Derefter gik moderen tilbage til sengen og fortsatte sin handling.

Da de syv sprøjter var fyldt, lagde moderen dem i en gennemsigtig pose og rejste sig op. Hun trådte ud ad soveværelset og gik hen mod døren.

- 'Så er det nu', fik jeg at vide. Vi låste op, trådte ind i huset og mødte sigtede for enden af trappen. Hun står med en pose i hånden og kigger på os. Jeg lægger min arm på hendes skulder og siger, 'Det er politiet, og det er slut nu'.

Skriger højt

For enden af trappen stod de to politibetjente og moderen stille og kiggede på hinanden i nogle sekunder. Pludselig begyndte moderen at skrige voldsomt.

- Hun skriger så voldsomt, at vi ikke kan snakke til hende. Hun skriger bare 'mit barn, mit barn', forklarede politiet i retten.

Hurtigt løb en sagsbehandler ovenpå, hvor den lille dreng havde sat sig op i sengen - stadig med sin iPad i hånden.

På overvågningsvideoen, som blev vidst i retten, så man, hvordan drengen blev forvirret over, hvad der skete nedenunder. En mand er trådt ind i rummet, lukkede døren og satte sig på sengen ved siden af drengen. De kiggede ned på iPaden.

- Vi forsøger at få beroliget hende nedenunder. Hun skriger virkelig længe og meget voldsomt. På et tidspunkt siger vi simpelthen til hende, at hun skal slappe af og tænke på sin søn ovenpå, forklarede betjentene.

'Det er nok godt nok'

I bilen på vej til stationen, var der ikke meget snak. Moderen var stille, men politiassistenten spurgte hende til, hvad hun tænkte om, hvad der lige var sket.

- Hun svarede mig, at hun ikke syntes, det var så godt. Men da jeg så spurgte, hvad hun tænkte om det, i forhold til hendes søn, svarede hun mig, at det er vel er godt nok i forhold til ham.

Resten af vejen blev der ikke rigtigt snakket.

- Tror, det eneste hun ellers sagde, er, at hun ikke vil modarbejde politiet, og at hun har fået sprøjterne fra sygehuset, fortalte betjentene i retten, der begge var i bilen med den 36-årige mor.

Kvinden har i retten erkendt sig skyldig ved i to til tre år at have tappet blod fra sin søn uden lægefaglig begrundelse og under påvirkning af lidelsen Münchhausen by proxy.

Sagen fortsætter hele dagen med flere afhøringer.