Politi om dobbeltdrab: Ofrene er i familie

To personer i familiemæssig forbindelse med hinanden blev onsdag aften fundet dræbt i et rækkehus i boligkvarteret Højagerparken i den lille by Sabro vest for Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi.

De to personer er endnu ikke endeligt identificeret. Men politiet formoder, at der er tale om en 92-årig mand og en 61-årig kvinde, hvoraf den ældre mand havde fast bopæl i det lille murstensrækkehus.

Mand er sigtet for drab

De to dræbte blev fundet omkring klokken 21.30. Nogle timer senere kunne politiet anholde en 28-årig mand i forbindelse med sagen. Han er i familie med ofrene, og han er nu sigtet for drab.

Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i løbet af torsdag eftermiddag. Politiet vil her anmode om at holde fremstillingen for lukkede døre, fordi sagen løbende er under efterforskning.

Jakob Christiansen, politiets pressetalsmand, oplyser, at den sigtede vil blive fremstillet 'in absentia' i byretten i Aarhus over middag.

- Han er ikke i stand til at møde op selv, siger Jakob Christiansen, som ikke ønsker at uddybe, nøjagtig hvad der forhindrer manden i at lade sig afhøre af dommeren.

Politifolk med hunde har også natten over været massivt til stede på adressen i Sabro. Ekstra Bladets reportere på stedet fortæller, at der ikke længere er efterforskere og teknikere til stede på adressen.

Fordøren ind til gerningsstedet er forsynet med en politi-plombering.

Politiet: Ofre er i familie

Jakob Christiansen, pressetalsmand for Østjyllands Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at ofrene også er i familie. Hvordan de implicerede nøjagtige familiemæssige forbindelse er, ønsker han ikke at oplyse.

Pressetalsmanden fortæller, at Østjyllands Politi vurderer, at der ikke er flere gerningsmænd.

- Det er der ikke en formodning om, siger Jakob Christiansen, som heller ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvordan drabene kan være foregået, og hvilken tilstand ofrene var i, da de blev fundet onsdag aften.

Ekstra Bladet følger sagen.