Politi om drukneulykke: Bølge kan have ramt far og to børn

Nordsjællands Politi udelukker nu, at der lå en kriminel handling bag en fars og hans datter og søns dødsulykke i påsken

Familiemedlemmer til den 42-årige far og hans to børn på 11 og 13 år, der i påsken blev fundet omkomne i Isefjorden efter en hygge-sejltur i en lille motorbåd får nu ro til at bearbejde deres sorg.

Henriette Døssing, pressekonsulent i Nordsjællands Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke er behov for yderligere undersøgelser af de afdøde, og at sagen endegyldigt er henlagt efter en grundig efterforskning.

- Intet tyder på, at der er tale om andet end en tragisk ulykke, siger Henriette Døssing.

På politiets vegne afviser hun alle spekulationer om, at der kunne have været tale om en kriminel handling.

Børn var i redningsveste

Ekstra Bladet erfarer, at den 11-årige pige og hendes to år ældre bror bar redningsveste på vandet, men det gjorde deres far ikke.

Det er ikke oplysninger, som Henriette Døssing ønsker at kommentere. Men hun fortæller, at efterforskningen viser, at 'en mulig årsag til ulykken kan være, at en bølge ramte jollen'.

Drukneulykken skete søndag 14. april efter at faderen og hans datter og søn var stævnet ud fra lystbådehavnen i Frederiksværk ved udmundingen af Roskilde Fjord.

Familiemedlemmer slog alarm få timer senere, hvorefter politifolk og redningsmandskab deltog i en omfattende eftersøgning.

Først dagen efter blev den tomme båd i vandet ud for Lynæs Havn mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig. Faderen og et af børnene blev fundet omkomne i nærheden. Senere blev den sidste passager i båden også fundet livløs.

Lunt vejr og koldt vand

I den weekend var lufttemperaturen op imod 15 grader i området, mens vandet var væsentligt koldere. Fjorden var også præget af en kraftig nordgående strøm.

Sidste år døde i alt 13 lystfiskere, dykkere eller fritidssejlere under sejlads i Danmark.

Det er lidt under gennemsnittet på 15 årlige drukneulykker, og prognoserne i år var gode med en blank liste for omkomne fritidssejlere, indtil der ved udgangen af marts skete et vejrskifte.

