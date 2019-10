Politi om Emilie Meng-sagen: Visse efterforsknings-skridt blev ikke taget

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ville have handlet anderledes, hvis politiet fra begyndelsen havde været klar over, at 17-årige Emilie Meng var blevet myrdet, efter at hun forsvandt efter en bytur 10. juli 2016.

Det fortæller politiet i en pressemeddelelse i anledning af en dokumentar-udsendelse på DR, der sendes mandag aften.

I dokumentar-udsendelsen kommer det frem, at der i flere tilfælde gik mere end 30 dage, før politiet begyndte at stemme dørklokker i forsøget på at skaffe videoovervågnings-materiale fra private mennesker langs de fire ruter, der fører væk fra Korsør Station. Netop Korsør Station er det sidste sted, hvor Emilie Meng blev set i live.

Politiet kunne muligvis have spottet den bil, som gerningsmanden kørte i, hvis politiet på et tidsligere tidspunkt havde fået adgang til videoovervågning. Men flere medvirkende i dokumentarudsendelsen fortæller, at overvågningsmaterialet for længst var blevet overspillet, da politiet først henvendte sig.

Nu står Emilies mor frem: - Dybt bekymrende

I pressemeddelelsen skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at man simpelthen vurderede sagen forkert til at begynde med. Politiet forklarer, at der i begyndelsen ikke var meget i sagen, der tydede på, at der var sket en alvorlig forbrydelse.

- Det er rigtigt, at politiet – på baggrund af de dengang foreliggende oplysninger – i den helt indledende fase, vurderede, at sagen drejede sig om en eftersøgningssag. Det medførte, at visse efterforskningsskridt ikke blev taget i opstartsfasen, hvilket ville være sket, hvis vi havde vurderet sagen anderledes, skriver politiet.

Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016, og hendes lige blev fundet knap et halvt år senere. Gerningsmanden er aldrig blevet fundet. Foto: Per Rasmussen

Liget af Emilie Meng blev fundet juleaftensdag af en hundelufter ved en sø ved Regnemarks Bakke tæt på Borup godt 60 kilometer fra stedet, hvor hun forsvandt. Først på det tidspunkt meldte politiet klart ud, at hun havde været udsat for en forbrydelse.

Inden da arbejdede politiet ud fra tre mulige scenarier: At hun kunne være udsat for en ulykke. At hun kunne være udsat for en forbrydelse, og at hun kunne være stukket af.

Politiet reagerede sent: Video-overvågning slettet

Gerningsmanden er aldrig blevet fundet. Men politiet forsikrer i pressemeddelelsen om, at man stadig prioriterer sagen højt.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi tager Emilie Meng-sagen meget alvorligt. Vi har afsat omfattende ressourcer til efterforskningen, og vi gør alt, hvad vi kan, for at finde frem til gerningsmanden bag en meget tragisk forbrydelse.

Politiet er også fra flere sider blevet kritiseret for ikke at gå i detaljer med efterforskningen. Det er eksempelvis uklart, hvad en obduktion af liget har kunnet fortælle om gerningsmanden og om forbrydelsens karakter.

Det er imidlertid ikke noget, som politiet har tænkt sig at ændre på.

Se også: Emilie Mengs familie rystet: Fejl har afsporet jagten på drabsmanden

- Da efterforskningen fortsat pågår, finder vi det rigtigst ikke at deltage i interviews, bl.a. fordi gerningsmanden kan have glæde af detaljerede oplysninger om, hvor vi står i efterforskningen. Informationer, som kan give gerningsmanden indblik i vores efterforskning, vil derfor i værste fald kunne besværliggøre denne yderligere, skriver politiet.

Dokumentar-udsendelsen vises på DR1 mandag aften klokken 20.45.