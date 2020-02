Politi om narkoskib: Det er en ekstraordinær sag

De lidt over 100 kilo kokain, som dansk politi beslaglagde i weekenden, er en sjælden fangst ifølge Rigspolitiet

Lørdagens politiaktion, som førte til beslaglæggelse af over 100 kilo kokain og varetægtsfængsling af 27 personer, var noget ud over det sædvanlige.

- Der er tale om en ekstraordinær sag, fordi mængden af narkotika, der er blevet beslaglagt, er så stor, som den er, siger politiinspektør ved Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) Henrik Sønderby.

Narkoskibet: Sidste besætningsmedlemmer fængslet

Skib ladet med kokain: Bordet af Aktionsstyrken

De mange kilo kokain blev kastet over bord fra containerskibet Duncan Island og fragtet til Spodsberg ved Langeland i en mindre båd.

Herfra skulle tre mænd transportere kokainen videre i bil, men inden de nåede så langt, greb politiet ind.

- Om modus i sagen kan vi sige, at vi ved fra internationale forhold, at det er en velkendt metodik, at man dropper narkotikaen enten direkte i havet til opsamling eller omlaster til mindre både fra større skibe.

- Større mængder narkotika kommer ofte ind med skibe i dag og meget ofte containerskibe, hvor det så omlastes i containerterminaler i de større havne primært i Belgien, Holland og Tyskland, siger Henrik Sønderby.

Danmark som transitland

Containerskibet Duncan Island var på vej Guayaquil i Ecuador til St. Petersborg efter et kort stop i Helsingborg. Men selvom narkoen blev smidt over bord på vej gennem det danske farvand, er det ikke sikkert, at stofferne var tiltænkt det danske marked.

- Vi er vidende om, at Danmark også fungerer som transitland, hvis man transporterer stoffer i et køretøj og kommer sydfra og f.eks. skal til Sverige eller Norge, siger Henrik Sønderby.

Narkoskibets rute kommer heller ikke bag på politiinspektøren.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at størstedelen af verdens kokainproduktion sker i Syd- og Mellemamerika. Man mener, at ca. 60 procent af det kokain, der produceres alene i Columbia, ender i Europa. Da der samtidig er markeder i Nordamerika, Oceanien, Asien og andre verdensdele, ja så fortæller det noget om, hvor stort det europæiske forbrug faktisk er, siger han.

De 27 sigtede i sagen er af forskellig nationalitet, men ingen er danske. Alle 27 nægter sig skyldige i sigtelsen mod dem.