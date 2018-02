Politi om øksemand: En gal mands værk

Politiet er stadig massivt til stede i Birkerød, for at finde den mand, der lørdag aften angreb et ungt par med en økse ved en tankstation

Politiet fortsætter menneskejagten på en mand, der lørdag aften angreb et par på 19 år med en økse på Circle K-tankstation på Bistrupvej i Birkerød.

Vagtchef i Nordsjællands Politi, Henrik Alstrup, oplyser til Ekstra Bladet, at de stadig jagter gerningsmanden med hjælp fra nabokredse.

- Vi er stadig massivt tilstede i området omkring Bistrup. Vi er stadig i gang med undersøgelser derude, og vores nabokredse hjælper med at finde gerningsmanden, som vi jagter i området, siger vagtchefen.

- Det er udelukkende for at finde ham her hurtigst muligt, da vi vurderer, at der er tale om en gal mands værk, siger vagtchefen til Ritzau.

- Kender I stadig ikke noget til motivet?

- Nej, vi betegner det som et fuldstændig umotiveret overfald på to personer. Og det er derfor. vi selvfølgelig sætter så massivt ind, som vi gør, så han ikke får mulighed for at gøre sådan noget her igen, siger Henrik Alstrup til Ekstra Bladet.

Parret er ramt med øksen i øverste del af overkroppen og af flere slag i hovedet. De er begge uden for livsfare og overført til Rigshospitalets Traumecenter, oplyser vagtchef Jesper Hansen.

Tidligt søndag morgen har Nordsjællands Politi sendt følgende billede og signalement ud:

Manden er 29 år, mellemøstlig udseende, mørkt hår, mørkt kortklippet fuldskæg og 176 cm høj. Han er formodentlig iklædt mørk jakke og mørke bukser.

Politiet er til stede med tunge våben på stedet (Foto: Kenneth Meyer)

