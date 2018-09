Politi om uhyggeligt fund i papkasse: Der er kun skelettet tilbage

Fredag morgen blev skelettet af et spædbarn fundet på et loftsrum i en etageejendom

Liget af et spædbarn fundet på et loftsrum på Frederiksberg viser sig at være et skelet.

Det siger vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til Ekstra Bladet.

- Det er ikke et helt spædbarn, der lå der, men kun et skelet. Derfor er man også i tvivl om, hvor længe det har ligget der. Men det er i hvert fald mere end et år. Der var slet ikke noget væv, siger Michael Andersen.

Det var nogle tagarbejdere, som fandt skelettet i en papkasse på loftsrummet. De var ved at skifte tag på ejendommen på Prinsesse Maries Alle på Frederiksberg

Københavns Politi har ikke yderligere oplysninger i sagen før i løbet af næste uge.

- Det er retsmedicinerne på Rigshospitalet, der kigger på skelettet nu. Der kommer flere oplysninger i næste uge om, hvor længe det har ligget på loftet, forklarer Michael Andersen.

Han kan derfor heller ikke informere om dødsårsagen eller det afdøde barns køn, før retsmedicinerne har foretaget undersøgelser af skelettet.