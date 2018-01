Politi mødt med sten- og flaskekast i Pusherstreet11 personer er blevet anholdt under en aktion på Christiania. To betjente blev ramt på hjelmen af kasteskyts

I alt 11 personer er tirsdag blevet anholdt i forbindelse med en politiaktion i Pusher Street på Christiania.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ifølge politiet blev betjentene overfaldet af omkring 20 sortklædte og maskerede personer, der kastede sten og flasker imod dem. To betjente blev ramt på hjelmen.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvad de 11 personer er sigtet for, eller om man forventer, at de skal fremstilles i grundlovsforhør.

