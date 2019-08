Politi overvældet af borgerhenvendelser

Sværmen af henvendelser, der har nået Københavns Politi siden eksplosionen i Skattestyrelsen sent tirsdag aften, fortsætter. Københavns Politi har nu talt med flere end 110 borgere, der har delt deres iagttagelser. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov er de mange tips fra borgerne en kæmpe hjælp for efterforskningen.

- Det er virkelig overvældende, hvor mange borgere, der har taget kontakt til os. Det er en stor hjælp for efterforskningsgruppen, som blandt andet bruger vidnefortællingerne til at kortlægge interessante personers bevægelser i området i tiden op til og efter eksplosionen, siger Jørgen Bergen Skov, som fortsætter:

- Vi har en omfattende efterforskning i gang, og vi ved at sagen har stor bevågenhed, og at der er et stort ønske om nyt omkring fremskridt i den. På nuværende tidspunkt kan vi desværre ikke fortælle flere detaljer om den – netop af hensyn til efterforskningen.

Københavns Politi vil fortsat gerne høre fra borgere, der befandt sig i området ved Nordhavn Station mellem 21.15 og 22.45 tirsdag aften. Man kan henvende sig via telefon på 114, og politiet er også torsdag til stede ved Skattestyrelsen med en mobil politistation fra klokken 10 til klokken 14.

