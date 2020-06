Politi påkører demonstranter

Politiet i den amerikanske by Detroit har frigivet en video, hvori man ser to politibiler køre ind i flere demonstranter.

Videoerne har politiet selv lagt på Twitter, mens flere demonstranter også har haft mobilerne fremme og filmet påkørslen.

Se videoerne fra demonstranternes vinkel over artiklen

De filmede scener viser alle, hvordan politibilerne rammer ind i folk, mens køretøjerne med betjente forsøger at komme væk fra området, hvor der er en protest.

Flere demonstranter bliver væltet omkuld, mens andre holder fast på kølerhjelmen i det øjeblik, at politibilerne gasser væk.

Hændelsen fandt sted til en ’Your Fight is My Fight’-demo (Din kamp er min kamp, red.).

Troede de blev skudt på

Politichefen i Detroit James Craig understreger ifølge CNN, at man endnu er i gang med at efterforske påkørslerne, men forsvarer samtidig betjentenes valg i at forsøge at komme væk fra området.

- Betjentene gjorde det rigtige. De forlod lokationen, og det gjorde demonstranterne også uden yderligere hændelserne, fortalte han mandag på en pressebriefing.

I samme ombæring har politiet delt et billede af en af politibilerne, der har fået smadret sin bagrude. Hvordan den er blevet smadret, er uvist.

James Craig fortæller videre, at betjentene i bilerne mente, at det var muligt, at de blev skudt på, hvorfor de hurtigt forsøgte at komme væk fra stedet. Ingen betjente kom til skade.

Et øjenvidne fortæller til CNN, at man ikke fik nogle instruktioner fra politiet om at flytte sig, inden bilerne begyndte at accelerere væk fra stedet, til trods for at de var omringet af mennesker. Øjenvidnet uddyber, at der efterfølgende kom frivilligt redningsmandskab til stedet for at behandle de skader, som de påkørte personer fik. Der ingen meldinger om alvorlige fysiske skader.

Her kan du se hændelsen fra politiets biler: