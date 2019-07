Politi: Person fundet død i udbrændt hus

Politiet har i forbindelse med deres undersøgelser i et udbrændt hus på Gavlhusvej i Taaderup fundet en person, der er afgået ved døden. Det undersøges nu, om der kan ligge et kriminelt forhold bag, skriver Sydsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Branden blev i følge det lokale medie Folketidende opdaget i aftes omkring klokken 22, og Lolland-Falster Brandvæsen kom med to indsatslederbiler. Også Falck rykkede ud med to sprøjter, to tankbiler og en stigevogn. Derudover kom politiet med to køretøjer, og en ambulance holdt stand by.

Også brandvæsnets frivillige blev tilkaldt for at assistere med belysning, så i alt var flere end 20 mand i sving på stedet.

Branden kom under kontrol i løbet af en times tid, men sent torsdag aften kæmpede brandvæsnet med at efterslukke lommer af ild i tagkonstruktionen.

Drone i luften

I dag har stedet så været undersøgt af flere kriminalteknikere, oplyser Ekstra Bladets mand på stedet. Politiet har også haft en drone i luften.

Politiinspektør kim Kliver oplyser i dag efter fundet af den indebrændte person:

- Vi fortsætter vores tekniske undersøgelser og afhøringer, og jeg forventer at dette arbejde vil vare resten af dagen. Når vi har dannet os et mere overordnet billede af sagen og har fået resultater fra vores tekniske undersøgelser, kan vi sige noget mere. Men på nuværende tidspunkt har vi ikke yderligere oplysninger.

