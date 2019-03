Politi redder blødende hund med stram tape om snuden - leder efter ejeren

Den stakkels hanhund var ved at blive kvalt, da den blev reddet af politiet

Politiet i Florida er lige nu på jagt efter ejeren til en hund, som er blevet fundet vandrende rundt med flere skader og munden tapet stramt sammen med rød elektriker-tape.

Det skriver flere lokale medier, medier, heriblandt Local12 og abc news.

Politiet selv har desuden lagt billeder op på deres officielle Facebook-side.

Her beskriver de, at de havde reageret på et tip fra en bekymret borger, der havde set hanhunden rumstere rundt i nogle baghaver.

De fandt hunden savlende og hivende efter vejret, og ifølge politiet var den langsomt ved at blive kvalt. Den var desuden dehydreret, formentlig underernæret og blødte både fra venstre forben og fra brystet, da ordensmagten tog den med sig.

Hunden er siden blevet tilset af en dyrlæge og er i bedring hos det lokale dyreværn. Nu beder politiet offentlighedens hjælp til at få identificeret hundens ejer.