Politi rykkede massivt ud: Jagtede person i boligkvarter

Mandag aften var politiet talstærkt tilstede i området omkring Gurrevej i Hvidovre ved København.

Det skyldes, at de jagtede en person, der var stukket af til fods, efter at politiet var kørt efter ham i bil.

- Vi har haft en eftersættelse af en bil. Han har smidt den ved området dernede og er stukket af til fods, fortalte vagtchef Morten Steen fra Københavns Vestegns Politi.

- Vi har kastet alt, hvad vi har, ud for at se, om vi kan finde ham.

Manden stak af fra politiet omkring klokken 20.45, og efter det var både patrujlevogne og to hundepatruljer på jagt efter ham.

- Han har formentlig fundet et sted, hvor han er kendt, og så løber han ud og gemmer sig et sted, sagde Morten Steen.

Vagtchefen vidste ikke, hvorfor hans kollegaer eftersatte manden.

Vi har haft en kort eftersættelse af et køretøj i Hvidovre og søger derfor føreren, der valgte at "smide" bilen og stikke af til fods. Vi er derfor massivt tilstede i området omkring Arnold Nielsens Boulevard/Høvedstensvej i Hvidovre mhp. at søge efter ham. /Vagtchefen. — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 4. februar 2019

Klokken 23 fortalte politiet til Ekstra Bladet, at de havde afblæst jagten.

- Der er grænser for, hvor lang ting, vi skal ligge og lede efter nogen, der ikke har begået nogen synderlig lovovertrædelse. Når det ikke giver noget at være derude, og han ikke har lavet andet end ikke at ville tale med politiet, så ophører vi jo på et tidspunkt, sagde vagtchef Lars Guldborg.