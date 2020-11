Politi rykkede ud efter anmeldelse af skyderi

Politiet har undersøgt er potentielt skyderi i Københavns Sydhavn, efter de fik en anmeldelse mandag aften klokken 19.45.

Derfor var der et massivt politiopbud i området omkring Sjælør Boulevard og Carl Jacobsensvej.

- Jeg kan bekræfte, at vi 19.45 får en anmeldelse om et mistænkeligt forhold derude. Vi arbejder stadig på, hvad der foregår. Vi efterforsker stadig derude og har haft snakket med nogle vidner. Vi skal lige have kortlagt, hvad det er, der er foregået.

- Vi har mellem 8-10 biler derude. Vi skal lige finde ud af, hvad der er op og ned, sagde Kristian Rohdin tidligere mandag aften til Ekstra Bladet.

Det viste sig, at politiet rykkede talstærkt ud, efter de fik en anmeldelse om et skyderi.

- Vi har fået en anmeldelse om et skyderi derude. Vi har ikke fundet noget tegn på et skyderi, men vi tager selvfølgelig anmeldelsen alvorligt, siger Henrik Svejstrup vagtleder hos Københavns Politi.

Politiet oplyser, at de ikke har fundet nogle patronhylstre. Der er heller ingen tilskadekomne.