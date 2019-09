Et gaderæs blev stoppet af politiet lørdag nat

En ung mand på 20 år måtte lørdag aften vinke farvel til både bil og kørekort, da han blev stoppet af politiet.

Der var nemlig et gaderæs under afvikling ved fragtmandscentralen i Randers. Den unge mand blev taget i at køre 107 km/t. i en zone, hvor man kun må køre 50 km/t.

Det oplyser Østjyllands Politi

Derfor blev det til en ubetinget frakendelse af kørekortet i seks måneder, konfiskation af bilen, betinget fængsel og samfundstjeneste til den unge fartdjævel.