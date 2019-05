Politi: Sådan opstod kæmpebrand i nationalpark

I omkring en uge kæmpede brandvæsnet mod flammerne, da en voldsom brand i sidste uge hærgede i Nationalpark Thy, hvor omkring 200.000 kvadratmeter blev opslugt af ild.

Politiet har siden forsøgt at finde en årsag til branden, og den mener de nu, de har fundet.

Synderen menes nemlig at være et ulovligt bål, der var blevet tændt i området. Det oplyser politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted til Nordjyske.

- Vores undersøgelser tyder på, at en eller flere personer har overnattet i en bivuak langt inde i plantagen og har tændt et bål. Det er efterfølgende blevet dækket til i den tro, at det så var slukket, siger han til mediet.

Siden tirsdag har brandfolk kæmpet mod flammerne i Stenbjerg Klitplantage. Foto: René Schütze

- Ikke bevidst

Over for Ekstra Bladet forklarer politikommissæren, at det ikke er ulovligt at overnatte i nationalparken, men det er kun særlige steder udpeget af Naturstyrelsen, hvor det er tilladt at tænde bål.

Og der hvor det pågældende bål blev antændt, var det ikke tilladt.

- Men de troede, at de havde slukket bålet, siger Jørgen Jensen til Ekstra Bladet.

Foto: René Schütze

Han fortæller, at politiet nu betragter sagen som afsluttet.

- Det er ikke noget, vi har tænkt os at kaste flere resurser i. Det afgørende er, at vi kan konkludere, at der ikke var tale om en bevidst ildspåsættelse, siger han.

Branden opstod tirsdag i sidste uge, og først mandag var den endeligt slukket.

På trods af, at et stort område er blevet hærget af flammerne, vil der ikke blive gjort noget aktivt for at genoprette området, da det formodes, at naturen af sig selv vil genetablere sig.