Politi sår tvivl om politikers forklaring efter voldeligt overfald

Mandag blev den tyske politiker Frank Magnitz udsat for en voldeligt angreb, men nu er det kommet frem, at store dele af hans forklaring ikke helt stemmer. ADVARSEL OM VOLDSOMME BILLEDER I ARTIKLEN

Den tyske Politi - og anklagemyndighed sætter nu spørgsmålstegn ved en højreorienteret tysk politikers forklaring, efter at han mandag blev udsat for et voldeligt angreb, der efterlod ham med alvorlige hovedskader, skriver The Guardian.

Politiet siger, at videooptagelser af episoden sår tvivl om forklaringen fra politikeren Frank Magnitz, der blandt andet lød på, at han var blevet tævet med en 'træ-genstand' af voldsmænd, der først standsede deres angreb, da to forbipasserende blandede sig.

Den 66-årige politiker, der er leder af det højrepopulistiske Alternative für Deutschland (AfD) i byen Bremen, blev indlagt på hospitalet mandag, efter han var blev angrebet af ukendte gerningsmænd.

AfD: Angreb var drabsforsøg

Hans parti, AfD, påstod kort efter episoden, at Magnitz var blevet slået ned med en træ-genstand, inden han blev slået flere steder i ansigtet.

Det skete blandt andet på Twitter, hvor partiet tirsdag lagde et billede op, der viste det tyske parlamentsmedlem i tilsyneladende bevidstløs tilstand og med tydelige skader i ansigtet.

I meddelelsen på Twitter kaldte partiet desuden angrebet for et drabsforsøg.

Det voldsomme billede af den tyske politiker blev taget på sygehuset efter den voldelige hændelse. Det er også det samme billede, AfD har delt forskellige steder på de sociale medier, hvor de kalder angrebet for et drabsforsøg. Foto: Ritzau Scanpix

Partiet har også været ude og hylde de to blikkenslagere, der angiveligt standsede det voldelige angreb mod politikeren med den begrundelse, at de reddede hans liv, da de skræmte voldsmændene bort.

Netop denne forklaring prikker politiet nu huller i, efter de har kigget nærmere på overvågningskameraer fra stedet, hvor Magnitz blev overfaldet.

Blev slået én gang

Overvågningsvideoer viser nemlig, at han ganske rigtigt blev slået ned, men at gerningsmanden herefter forsvandt med det samme sammen med to øvrige personer. De viser heller ingen tegn på, at Magnitz hverken skulle være blevet sparket eller slået, imens han lå på jorden.

De alvorlige hovedskader pådrog han sig derfor, da hans hoved ramte jorden, lyder forklaringen fra Politiet.

Optagelser fra gerningsstedet viser to personer, der nærmede sig den 66-årige bagfra, imens en tredje person gik lidt bag dem. En af de ukendte personer slog så manden, hvilket fik ham til at vælte, hvorefter de tre personer flygtede fra stedet, forklarer en talsmand for Politiet i Bremen.

Talsmanden afviser også, at der skulle være brugt noget våben i angrebet, sådan som parlamentsmedlemmet hårdnakket har påstået.

Anklagerne har nu påbegyndt en efterforskning i, hvad der beskrives som alvorlig legemsbeskadigelse, og man leder ligeledes efter vidner, der overværede den voldsomme episode.

Politiets teknikere undersøger gerningsstedet, hvor Frank Magnitz blev slået i hovedet, hvorefter han væltede og pådrog sig alvorlige hovedskader. Foto: Ritzau Scanpix

Magnitz mistænker demonstranter

Magnitz gav adskillige interviews fra sin hospitalsseng tirsdag, hvor han blandt andet udtalte til Berliner Morgenpost, at han ikke ville overdramatisere angrebet, men at han mente at være blevet udsat for et 'politisk motiveret drabsforsøg'.

Han har også forklaret, at det sidste, han kunne huske, var at passere en håndværkerbil, hvorefter 'alt gik i sort'. Til trods for at han ifølge eget udsagn fik et 'black out' gik han ikke af vejen for at politisere hændelsen med spekulationer.

Han har blandt andet udtalt, at han tror, at gerningsmændene deltog i en demonstration, der skulle minde en asylsøger, som blev dræbt i politiets varetægt i Bremen for 14 år siden.

En talsmand for demonstrationen, 'Initiativ til minde om Laye-Alama Condé, har sidenhen beskyldt Magnitz for at udnytte hændelsen politisk og for at 'miskreditere årsagen til begivenheden med vilje'.

