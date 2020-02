Politi sigter 31-årig bilist for at brage ind i hus

Fyns Politi har sigtet en 31-årig mand for at køre ind i et hus i Glamsbjerg på Fyn tidligt lørdag morgen.

Det oplyser vagtchef Ehm Christensen natten til søndag.

Denne grå BMW bragede tidligt lørdag morgen ind i gavlen på Martin Esbechs stue. Foto: Local Eyes.

Den 31-årige blev anholdt lørdag eftermiddag.

- Vi får fat på ham klokken 17.40, og han erkender, at det er ham, der har været fører af bilen, siger vagtchefen.

Vildt forskrækket

Klokken var lidt over fem i går morges, da 21-årige Martin Esbech, som sad og spillede PlayStation, fik sig en kæmpe forskrækkelse. Her bragede en grå BMW gennem husmuren til hans stue og flåede hele indgangspartiet og det meste af husgavlen i stykker.

- Der lød bare et gigantisk drøn, og så holdt der en bil inde i min stue, fortæller Martin Esbech til Ekstra Bladet.

- Jeg blev helt vildt forskrækket. Ikke mindst, da jeg kom til at tænke på, hvad der var sket, hvis jeg havde spillet på min stationære computer i stedet for min PlayStation. Computeren stod nemlig lige op ad den væg, der nu er væk, sagde den chokerede unge mand, der slap uskadt fra episoden, kort efter ulykken.

Martins vilde morgenvækning: Bil kørte ind i hans hus

Ikke noget kørekort

Føreren af bilen er nu sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for at stikke af fra et færdselsuheld.

- Han har forklaret, at grunden til, at han stak af, var, at han ikke kunne overskue konsekvenserne, fordi han ikke har noget kørekort, siger Ehm Christensen.

Føreren blev efter at have talt med politiet løsladt igen.

Martin Esbech priser sig lykkelig for, at han spillede PlayStation og ikke pc i går morges. For så havde han siddet lige ved den mur, som bilen nedlagde. Foto: Local Eyes.

I bilen sad flere unge, som efterfølgende stak af fra stedet. Inden de forlod stedet, nåede husejeren dog at have kontakt med dem.

- Vi har en idé om, hvem det er, for bilen er jo efterladt, så det er kun et spørgsmål om tid, sagde vagtchef Kenneth Taanquist lørdag formiddag.