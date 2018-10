Politi sigter kvinde: Stortyv med smag for våben

En 23-årig vestjysk kvinde sigtet for seks indbrudstyverier under togter sydvest for Herning. Makkeren er stadigvæk på fri fod

En 23-årig vestjysk kvinde fra den lille by Barde har efter politiets mening en usædvanligt bred smag i tyvekoster og stor kriminel ydeevne.

Kvinden er blevet varetægtsfængslet i fire uger, og med i arresten har hun fået en sigtelse for seks lukrative indbrud og ulovlig våbenbesiddelse.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Den tilsyneladende meget flittige dame, var efter politiets opfattelse ikke alene om indbrudstyverierne, der er foregået siden maj i år i området omkring Skjern og kvindens hjemby Barde.

Haglgevær, rifler og ammunition

En makker og mulig medgerningsmand er stadigvæk på fri fod. Grundlovsforhøret foregik derfor bag lukkede døre.

Det falder i øjnene, at Vestjyllands potentielle svar på det legendariske forbryder-par 'Bonnie & Clyde', hvis de er skyldige, var alt andet end kræsne.

I forbindelse med det seneste indbrud 21. september i Barde skal de efter Midt- og Vestjyllands Politis opfattelse være sluppet væk med blandt andet dyre smykker, Kaj Bojsen-figurer, B & O-udstyr og computere.

I maj var der ifølge sigtelsen mod kvinden ud over let omsættelige smykker og mærkevarer angiveligt også våben i parrets bytte i forbindelse med et indbrud ved Skjern.

Kvinden nægter sig skyldig

Det skarpe udbytte bestod af et Baretta-haglgevær og to rifler samt patroner til skydevåbnene.

Om det var udtryk for et ønske om at omsætte skyderne til kontanter eller være i stand til at forsvare sig, står hen i det uvisse.

Dagbladet Ringkøbing Skjern oplyser, at kvinden står til en straf på mindst to års fængsel, alene hvis hun bliver fundet skyldig i ulovlig våbenbesiddelse. Det er en skærpende omstændighed, hvis hun har fragtet ammunition sammen med våbnene.

Kvinden nægter sig skyldig i alle forholdene.