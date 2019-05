Politi sigter region for mangelfulde undersøgelser

Er du sigtet i sagen, eller har den mangelfulde patienthåndtering haft indflydelse på din sundhed, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller mail til 1224@eb.dk.

Region Sjælland og en række ledende medarbejdere er blevet sigtet af politiet for at overtræde straffeloven og autorisationsloven.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Regionen og medarbejderne er sigtet i forbindelse med en mulig mangelfuld håndtering af patienter, som var henvist til undersøgelser på Ringsted Sygehus grundet mistanke om brystkræft.

Politiets sigtelser kommer på baggrund af en anmeldelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed omkring de mangelfulde undersøgelser.

Som led i efterforskningen har politiet ransaget en række kontorer flere forskellige steder på Sjælland, og de har nu indhentet en del materiale, som skal gennemgås nærmere blandt andet med hjælp fra lægefaglige eksperter. Den gennemgang skal hjælpe med at vurdere sagens beviser og afgøre, om der eventuelt skal ske nærmere efterforskning fra politiets side.

I sidste uge kom det frem, at over 300 brystkræftramte kvinder kan have fået en mangelfuld undersøgelse på Ringsted Sygehus i perioden 2013-2017.

Skandalen på sygehuset førte i februar i år til, at den daværende sygehusdirektør Vagn Bach blev fyret. På et møde med regionen havde han redegjort for forløbet omkring de mangelfulde undersøgelser, men han endte altså med at miste jobbet på baggrund af sagen.

I Jyllands-Posten er det kommet frem, at Ringsted Sygehus for at 'spare lægetimer og undersøgelsestid' undlod at give hundredvis af kvinder med mistanke om brystkræft den undersøgelse, som de havde krav på.

Er du sigtet i sagen, eller har den mangelfulde patienthåndtering haft indflydelse på din sundhed, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller mail til 1224@eb.dk.