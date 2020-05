Politi skuffet over nedslående resultat

Hver syvende bilist kørte for stærkt på strækningen, lyder det fa Syd- og Sønderjyllands Politi

Tirsdag havde Syd- og Sønderjyllands Politi opsat en fotovogn ved Esbjergvej i Vejen.

Strækningen er kendt for at være et sted, hvor der indtræffer mange ulykker. Derfor havde politiet håbet på en dag uden de store fartsyndere. Men det skete ikke.

Langt fra, måtte de sent tirsdag erkende.

Hver syvende bilist kørte nemlig for stærkt på strækningen, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Hele 34 personer kan se frem til at få en bøde i deres E-Boks, eftersom de har overskredet fartgrænsen på 60 km/t.

Højeste hastighed målt blev en bilist, der kørte hele 95 km/t. Foruden denne bilist kan otte andre se frem til at modtage et klip i kørekortet.