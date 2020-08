Politi: Slagsmål før færdselsuheld

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Københavns Politi er onsdag formiddag til stede i krydset Hulgårdsvej/Godthåbsvej i Københavns Nordvest-kvarter, hvor betjente er i gang med at klarlægge, hvad der er op og ned i en sag om et færdselsuheld og et påstået forudgående slagsmål.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Politiet har spærret krydset, og føreren af personbilen, der var impliceret i uheldet, er blevet anholdt.

Uheldet skete klokken 10.05. Billeder fra stedet viser, at en bil er endt med bunden i vejret og nu ligger på taget.

Privatfoto

En person skulle være lettere tilskadekommen efter uheldet.

Politiet oplyser, at det er ved at blive undersøgt, om der har været et slagsmål inden uheldet, og om det var, fordi personbilen kørte over for rødt lys, at uheldet skete.

Opdateres ...