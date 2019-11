Politi søger vidner i klitsag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

I den kontroversielle sag om en beskadiget klit i Skagen søger Nordjyllands Politi nu vidner, som kan have set en gummiged eller et lignende køretøj i området omkring Sønderstrand mellem 03 og 06 natten til lørdag. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at det køretøj, politiet interesserer sig for, muligvis er blevet transporteret på en blokvogn.

- Har man oplysninger til os, så skal man straks ringe på 114 – så sidder vi klar ved telefonerne, siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør John Lamp Henriksen.

Natten mellem fredag og lørdag udjævnede ukendte gerningsmænd en ellers fredet klit på Sønderstrand i Skagen. Det har vakt stor vrede og forargelse i hele byen, da klitten var fredet.

Byens borgmester, Birgit S. Hansen (S), gætter på, at vreden og indignationen, som hun mærker fra både skagboer og folk fra resten af landet, skyldes de skyldiges mangel på respekt for naturen.

- Jeg tror, det handler om en nedarvet respekt for vores kyster og fredninger samt rigtig mange minder og historier, som er knyttet til Sønderstrand og Vippefyret, forklarer hun.

Miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet finder sagen dybt uacceptabelt.

- Det er vigtigt, at vi tager skarp afstand fra det, og jeg kan kun opfordre alle med informationer til at henvende sig til politiet. Jeg er rigtig glad for, at man har handlet hurtigt fra kommunens side og har anmeldt det med det samme, siger Lea Wermelin til TV2.

Hærværket et sket ved det berømte sorte vippefyr, hvor cirka 2.000 kvadratmeter klitområde er skrællet af. Motivet til forbrydelsen er fortsat uklart.