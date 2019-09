Politi: Søn sender mor og far på skadestuen

15-årig dreng sigtet for at udsætte andre for fare

En 15-årig dreng sendte søndag aften sin mor og far på skadestuen, efter at han ifølge politiet med vilje pludselig trak håndbremsen på en landevej i Nordsjælland.

Det fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi Dan Houtved til Ekstra Bladet.

Familien, som er fra Helsinge, kom kørende ad Hillerødvejen mellem Helsinge og Hillerød med mor bag rattet, faren på bagsædet og sønnen på passagersædet ved siden af sin mor.

Af indtil videre ukendte årsager trak drengen ifølge forældrenes sparsomme forklaring pludselig håndbremsen.

- Han griber ind i kørslen, og det bevirker, at bilen slingrer voldsomt, og bagenden vender i kørselsretningen mod nord. I modsatte kørebane kommer en 47-årig kvinde fra Holte i sydlig retning, og hendes bil bliver ramt, siger vagtchefen.

På nærmest mirakuløs vis sker der kun materiel skade, selvom det dybt rystede forældrepar bliver kørt på skadestuen til tjek.

Deres søn kan nu se frem til at blive tiltalt for en række lovovertrædelser.

- Han bliver sigtet på stedet efter straffelovens paragraf 252 for i grov kådhed at have bragt andres liv i fare. Derudover er han sigtet for kørsel uden førerret, fordi han ved at gribe ind i kørslen bliver fører af køretøjet, siger vagtchefen.

Til alt held endte færdselsuheldet uden alvorlige personskader. Foto: Allan Andersen

Hvordan drengen stiller sig til sigtelserne vides ikke.

- Han er ikke afhørt endnu og vil blive indkaldt til et senere tidspunkt. Hans forældre var oven på uheldet ikke i stand til at overvære en afhøring. De er meget chokerede og forståeligt nok ude af balance, men har på stedet forholdt sig til, hvad der skete, siger vagtchefen, som tilføjer, at forældrene på grund af omstændighederne heller ikke var klar til at afgive andet end en kortfattet forklaring.

Vagtchefen er ikke bekendt med, hvad der eventuelt er gået forud for hændelsen.

En kort strækning af den tosporede landevej var kortvarigt afspærret efter færdselsuheldet.