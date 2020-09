Politi: Søstre var hvide bude

DOMMERVAGTEN, KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Lillesøster blev fængslet, og storesøster gik fri, efter et timelangt grundlovsforhør om alvorlig narkokriminalitet.

Ifølge politiet har de to søstre på henholdsvis 23 og 25 ageret såkaldt hvide bude i København og blev blev lørdag aften anholdt i med betydelige mængder kokain og ecstacy.

Det vurderede politiet ikke var til eget forbrug, og søstrene blev lørdag stillet for en dommer sigtet efter den strengeste narko-paragraf om videresalg af hårde stoffer.

Den 23-årige blev først ført ind i retslokale 22 i Slutterigade. Hun virkede betuttet og så sig lidt forvirret rundt, mens hun holdt hænderne ned foran sig for til sidst at tage plads i skranken foran dommeren.

Er jeg også anholdt

Kvinden var iført en gylden velourbluse med lynlås og mørke benklæder og havde samlet sit kraftige mørke hår i en hestehale.

Hun bekræftede, at hun var blevet anholdt den foregående aften:

- Jeg spurgte politiet: 'Er jeg også blevet anholdt', og så sagde de bare 'ja', forklarede kvinden, som ikke kunne huske, hvad klokken var, men nikkede genkendende til, at det godt kunne have fundet sted klokken 22.22.

Udover at den 23-årige kvinde via sin forsvarsadvokat Dorthe Fuglsang nægtede sig skyldig, hørte Ekstra Bladet ikke til hverken kvindens eller hendes storesøsters forklaringer.

De er begge sigtet for den 12. september klokken cirka 22.00 ud for Ørestads Boulevard 37 på Amager for at have besiddelse af 10,13 gram kokain. På et værelse i Københavns sydhavnskvarter opbevarede søsteren ifølge sigtelsen derudover 240,51 gram MDMA, der er bedre kendt som ecstasy.

Gerningsmand på fri fod

Søstrene er derudover sigtet for at have videreoverdraget 44,7 gram kokain for 17.882 kroner og 68,33 MDMA for 20.500 kroner.

De alvorlige lovovertrædelser er ifølge anklagemyndigheden sket 'i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med hinanden og en yderligere medgerningsmand'.

Derfor krævede anklager Henrik Uhl Pedersen kvinderne varetægtsfængslet.

Derudover begærede han dørlukning under grundlovsforhørene. Han anførte hertil, at der i retsmødet ville komme oplysninger frem om en adresse og navnet på den formodede medgerningsmand.

Stadig sigtet

Det protesterede den yngstes forsvarsadvokat Dorthe Fuglsang ikke imod. Til gengæld begærede hun navneforbud over sin klient, hvilket anklageren ikke havde bemærkninger til.

Ekstra Bladet protesterede mod dørlukningen, som med en eventuel kendelse om navneforbud ikke fandtes nødvendig.

Den åd dommeren ikke, men lukkede dørene.

Den 23-årige kvinde er varetægtsfængslet i 15 dage, mens dommeren altså ikke fandt grundlag for at spærre storesøsteren inde.

Den nu fængsledes forsvarer kærede ikke fængslingen, ligesom anklageren ikke kærede løsladelsen.

På grund af dørlukningen afviser Henrik Uhl Pedersen at fortælle, hvordan den løsladte kvinde stiller sig til sigtelsen. Han oplyser dog, at den er opretholdt.