Politi: Sommerhusbrand kan være påsat

Branden, som onsdag hærgede et sommerhus på Strandvej i Frederikssund, kan ifølge Nordsjællands Politi være påsat.

Det skriver SN.dk

- Så vidt vi ved har huset var efterladt i op mod 20 år, og der er ingen ejere tilknyttet, siger vagtchef i Nordsjællands Politi, Henrik Alstrup, til Frederiksborg Amts Avis.

- Der er intet, som indikerer, at der skulle gå ild i noget i et tomt og efterladt hus. Vi arbejder derfor ud fra en teori om, at branden er påsat.

Myndighederne har spærret grunden af og iværksat en brandundersøgelse, som skal finde frem til årsagen til ilden. Efter påske skulle resultaterne være klar.

