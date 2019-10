Politi spærrer gade af efter fund af blodpøl

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sværtegade i København er torsdag morgen blevet afspærret, og politiet foretager en såkaldt gerningsstedsundersøgelse i gaden.

Det fortæller vagtchef Kristian Rohdin til Ekstra Bladet.

Årsagen er, at en person formentlig er blevet stukket ned efter et slagsmål i de allertidligste morgentimer.

Politiet fik en anmeldelse om slagsmål klokken 5.41.

- Vi får en anmeldelse om, at der skulle være sket noget. Formentlig et slagsmål. Vi kører derned. Og da kan vi også konstatere, at der er sket noget. Det er formentlig en, der er blevet stukket eller slået. Vi finder ikke noget offer eller nogen gerningsmand. Så vi undersøger sagen som et mistænkeligt forhold, siger Kristian Rohdin til Ekstra Bladet.

Der er også blevet sendt en ambulance til stedet, oplyser vagtchefen.

- Vi kan se, at der er foregået noget. Vi har simpelthen fundet blod på stedet. Det er det, der gør, at vi nu undersøger det, forklarer Kristian Rohdin videre.

Gaden er derfor blevet spærret af, og politiets teknikere er på stedet.

- Vi undersøger og sporsikrer.

Vagtchefen oplyser, at Københavns Politi i forbindelse med efterforskningen er i dialog med områdets hospitaler.