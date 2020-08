Politi: Spritstiv spøgelsesbilist anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 37-årig mand fra Haslev var til så stor fare under en hasarderet biltur i den forkerte retning på motorvejen, at han skal fængsles.

Det siger anklager Iben Grønbæk fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Politiet modtog mandag aften en anmeldelse om, at en bil på Sydmotorvejen ved Haslev kørte imod færdselsretningen.

Et vidne havde ifølge politiet set, at bilen var kørt ind i nødsporet, hvor han foretog en U-vending og pludselig kørte mod de andre biler.

Her kørte han ifølge politiet direkte mod en anden bil, som nåede at undvige, men mistede herredømmet og ramte autoværnet.

Før politiet nåede frem til stedet, lykkedes det flere bilister at få standset spøgelsesbilisten.

Ifølge døgnrapporten blev mandens promille på stedet målt til 1,2, men anklageren oplyser, at den efter alt at dømme var endnu højere.

- Der blev lavet flere alkometertests derude, hvor han blev målt til over 2, siger Iben Grønbæk, som understreger, at:

- Det er tilfældigt, det ikke er gået værre til, end det gjorde.

Det er grunden til, at manden skal for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

- Vi ser meget alvorligt på det her. Han er sigtet for fareforvoldelse og spirituskørsel, siger anklageren, som vil bede dommeren om at fængsle den sigtede i foreløbig to uger.

Han er i skrivende stund til afhøring.

Anmeldelsen om de farefulde begivenheder indløb mandag klokken 19.13, og den 37-årige blev anholdt klokken 20.08.