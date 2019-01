Politi: Stak af fra regningen – og kørte kvinde ihjel

21-årige Krystal Whipple mistænkes for at have kørt over ejeren af en neglesalon i Las Vegas

En 21-årig kvinde fra Las Vegas, USA, efterlyses, da hun ifølge politiet dræbte ejeren af en neglesalon i et forsøg på at stikke af fra en regning.

Det skriver Associated Press.

Krystal Whipple havde netop fået manicure til en pris af 35 dollars (200 kroner), da hun tilsyneladende ville køre uden at betale.

Forinden havde Whipple forsøgt at betale for sin behandling med et kreditkort, der dog ikke virkede. Hun sagde, at hun havde kontanter i sin bil og gik uden for.

En video fra et overvågningskamera viser, hvordan ejeren af neglesalonen, 51-årige Ngoc Nguyen, forsøger at blokere bilen med sin krop.

Politiet i Las Vegas mener, at Whipple kørte over den 51-årige kvinde, der faldt ned under bilen og døde af sine kvæstelser.

Bilen, der viste sig at være stjålet, blev senere fundet efterladt på en parkeringsplads.

Krystal Whipple har en tidligere dom for biltyveri. Hun afsonede sidste år fire måneders fængsel i sagen, oplyser Associated Press.