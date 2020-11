Politi: Stak gevær ind i mund på voldtægtsoffer

28-årig fængslet for voldtægt - han nægter sig skyldig

En 28-årig mand fra Grindsted blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at have voldtaget en kvinde.

Ifølge sigtelsen skete det i kvindens lejlighed i Holsted. Gennem knap en time gennemlevede hun her rædselsvækkende overgreb.

Voldtægten fandt ifølge politiet sted om morgenen fredag 30. oktober mellem klokken 07.29 og 08.22.

Gerningsmanden, der ifølge politiet er identisk med den 28-årige, truede ifølge sigtelsen kvinden med et dobbeltløbet side by side jagtgevær.

Det holdt han ifølge sigtelsen mod offerets maveregion og tinding. 'Han stak geværet ind i munden på hende og holdt det mod hendes skridt, ligesom han tog kvælertag og slog hende i ansigtet for derefter at voldtage hende to gange', lyder anklagemyndighedens sigtelse

Den blev den 28-årige præsenteret for, da han onsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg.

Dagen før var manden blevet anholdt i samme by. Han er også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Den 28-årige nægter sig skyldig og tog betænkningstid i forhold til, om han vil kære varetægtsfængslingen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kendte voldtægtsofferet og den sigtede ikke umiddelbart hinanden.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker derfor ikke at delagtiggøre Ekstra Bladet i detaljer fra efterforskningen.

Dommeren vurderede, at voldtægtsmistanken mod den 28-årige er begrundet. Det gjaldt dog ikke mistanken om våbenbesiddelsen.