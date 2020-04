Politi stopper familie: Ville hente hund i brændende hus

En voldsom brand har søndag raseret en villa på Strandhavevej i Hvidovre. Brandvæsnet modtog anmeldelsen søndag eftermiddag klokken 17.37.

- Vi fik en melding om en brand i en villa i Hvidovre. Vi kørte dertil, og i den forbindelse kom ejeren hjem til et hus, hvori der befandt sig en hund, siger Lars Jørgensen, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

- Ejeren vil meget gerne ind og redde hunden ud, men i og med, at huset var omspændt af flammer, gav patruljen ham ikke adgang. Det var han bestemt ikke tilfreds med, forklarer han.

- Der kommer yderligere cirka 10 familiemedlemmer til stedet. De var udadreagerende og forsøgte at trænge ind til hunden, mens branden rasede.

- Så vi var nødt til at mande op med flere patruljer for at sikre, at de ikke fik adgang til huset. Der var en meget skidt stemning derude i en periode, indtil vi fik mandet op med flere patruljer. Så kom der mere ro på, siger vagtchefen.

- Det er selvfølgelig sørgeligt at miste sin hund, men vi kan ikke tillade, at mennesker går ind, hvor der er brand. Det er politiets ansvar at gribe ind, selv om det kunne være vanskeligt at forstå for familien. Hvis de kom til skade, ville det pludselig være politiets ansvar

Ingen sigtet

Branden har hovedsageligt raseret den ende af huset, som vender ud mod vejen. Her omspænder flammerne hele gavlen og er brudt gennem taget.

Villaen ligger ganske tæt ved Hvidovre lystbådehavn i den ende af Strandhavevej, der vender ud mod Kalveboderne, som er farvandet mellem Sjælland og Amager.

- Vi har fået en snak med dem efterfølgende og ikke umiddelbart sigtet nogen for noget. Vi forsøger nemlig i politiet at udvise konduite, altså forståelse for, at det er en vanskelig situation for folk, når deres hus er brændt ned og hunden er død, siger vagtchefen.

- Vi kender endnu ikke årsagen til branden, men vi har nogle nogle teser, lyder det fra vagtchefen.