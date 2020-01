Politi: Svar IKKE på denne mail

Har du fået en lignende trussel på mail eller prøvet at svare på trusselsmailen? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Flere danskere har fået en mail, der få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste.

'Jeg er en hacker, der har adgang til dit operativsystem'.

'Jeg lavede en video, der viser, hvordan du tilfredsstiller dig selv i venstre halvdel af skærmen, og i højre halvdel ser du den video, du så.'

Sådan lyder et eksempel på et forsøg på masseafpresning på mail, som politiet i en pressemeddelelse advarer mod.

Sådan kan et eksempel på en masseafpresningsmail se ud. Politifoto

Mailen er skrevet på dansk og truer med, at hvis man ikke 7960 britiske pund, svarende til knap 70.000 kroner, i Bitcoins inden 48 timer, så deler afsenderen kompromitterende videoer af modtageren.

Selvom det er en ubehagelig trussel, så er anbefalingen klar: Reager ikke.

'Vi anbefaler, at du ikke betaler og ikke besvarer mailen, da der er tale om masseafpresning. Det vil sige, at gerningsmanden forsøger at få dig og mange andre til at betale et beløb ved at true med en uønsket hændelse, i dette tilfælde deling af en kompromitterende video', står der i pressemeddelelsen.

Politiet erfaring er nemlig, at den påståede hacker ikke har tænkt sig at reagerer på sin trussel. Derfor er der ingen grund til at overføre det store beløb.