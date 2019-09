Politi tænder sirenevarsel: Brand udsender farlig røg

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En kraftig brand ved stålvalseværket i Frederiksværk har fredag aften fået politiet til at tænde for sirenevarsling i området.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Der er brand i noget metalskrot, som ligger på et areal i havnen i Frederiksværk, siger vagtchef Dan Houtved til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at politiet som følge af røgudviklingen udsender en beredskabsmeddelelse.

Det berørte område ligger mellem Hillerødvej, Hundestedvej og alt syd for ned mod stålvalseværket, fortæller vagtchefen.

- Der er en kraftig røgfane, siger Dan Houtved.

Foto: Privat

Han fortæller, at branden ikke har bredt sig til selve værket, og at der ikke umiddelbart er fare for mennesker.

Sirenevarslingen betyder, at man skal gå indendøre og lukke for døre og vinduer.

Branden i Frederiksværk udvikler røg ind over byen, hvorfor borgere skal gå inden døre, lukke vinduer samt slukke for ventilation. Ved akut vejrtrækningsbesvær, som følge af røgen kontakt 1-1-2. Ved eventuel ubehag efter ophold i det fri, kontakt Akuttelefonen 1813. — Region Hovedstadens Akutberedskab (@akutberedskabet) September 6, 2019