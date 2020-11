Advarer mod at dele film med vold på sociale medier

To drenge på henholdsvis 14 og 15 år er sigtet for vold mod en tredje dreng i Valby.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Udover overfaldet er de sigtet for at have delt optagelser af det på sociale medier.

Politiet opfordrer i forlængelse af hændelsen til, at man ikke deler optagelser af vold, men kontakter politiet på 1-1-4, hvis man støder på optagelser af den karakter.

Opdateres...