Politi: Teenagers kammerat kørte 21-årig ned

Der er ifølge Fyns Politi en sammenhæng mellem to sager fra Nordfyn, som Fyns Politi lørdag efterlyste vidner i.

En 17-årig mand blev tidligt lørdag morgen fundet svært forslået i en indkørsel på Stadionvej Otterup på Fyn. Teenageren havde blandt andet hukommelsestab. En time senere modtog politiet et opkaldt fra Odense Universitetshospital, der havde modtaget en en forslået 21-årig mand, der er blevet kørt ned i Otterup. Det var sket omkring 200 meter fra Stadionvej.

Det fik politiet til at interessere sig for, om de to sager hang sammen.

- Det viser sig, at den 17-årige har fået bank på Søndergade, hvor den anden bliver kørt ned, fortæller Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi, til TV2 Fyn.

Anholdt og sigtet

Ifølge efterforskningen blev den 17-årige gennembanket af flere personer og pådrog sig omfattende skader.

Det skete ifølge vagtchefen for øjnene af voldsofferets kammerat, som befandt sig i en bil.

Af indtil videre uklare årsager påkører den 17-åriges kammerat i umiddelbart forbindelse med optrinnet én af de formodede gerningsmænd, fortæller Lars Thede til Ekstra Bladet.

Den 21-årige mand brækkede ifølge politiet blandt andet lårbensknoglen ved påkørslen.

Den 18-årige mand bag rattet blev onsdag aften anholdt og er sigtet for grov vold, oplyser vagtchefen.

Foreløbig er der ikke rejst sigtelse mod nogle af de andre implicerede i sagen. Der er heller ikke umiddelbart planer om at fremstille nogen i grundlovsforhør.