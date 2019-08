Politi til stede ved kæmpe HA-fest

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fyns Politi holder godt øje med rockerklubben Hells Angels' årlige fest, der løber af stablen lørdag aften i Nyborg

Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen til Ekstra Bladet.

- Vi har en afdeling af Hells Angels, der bor der, og de skal holde en eller anden kæmpe stor fest. Der er vi til stede for at være synlige og for at skabe tryghed i området, siger han om festen.

- Vi skal sørge for, at der ikke er nogen, der gør noget dumt.

Intet sluttidspunkt

Festen plejer typisk at inkludere et par hundrede deltagere og finder sted hvert år.

- Hvornår lukker i festen?

- Festen holdes i et industrikvarter, så der er ikke noget sluttidspunkt derude. Når vi har de her store planlagte begivenheder, så er vi selvfølgelig ude og monitorere og holde øje med miljøet uden at gå for meget i detaljer, siger vagtchefen.

- Men den primære opgave er at være synlige og tryghedsskabende.

Hvad forventer I jer af festen?

- Ingeting. Det plejer at foregå stille og roligt.